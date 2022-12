Il Barcellona continua il restyling del Camp Nou

Il Barcellona riprenderà il campionato in occasione della sfida contro l’Espanyol, gara casalinga prevista per il 31 dicembre. Il Camp Nou però non sarà lo stesso, è pronta infatti la seconda fase del processo di restyling dell’impianto blaugrana. Lo stadio avrà dunque capienza ridotta per l’ultima sfida dell’anno, passando da 99.354 a 95.877. L’intera operazione dovrebbe coprire anche la prossima stagione, ma i lavori procedono spediti con l’adeguamento degli ingressi del primo e del secondo anello. Circa 3.362 posti dovrebbero essere ricollocati e ci sarà un parziale rimborso per gli abbonati interessati dal processo. Il terzo anello sarà parzialmente demolito e saranno costruite nuove scale di evacuazione.

foto: profilo Twitter ufficiale Barcellona