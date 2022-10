Il Barcellona chiama la carica dei tifosi contro l’Inter: “Mercoledì prossimo dovete essere il nostro 12° uomo”

La storia si ripete, esattamente 12 anni e mezzo dopo. Era l’aprile 2010, quando l‘Inter vinse la gara di andata con il Barcellona 3-1, in semifinale e il club blaugrana per il ritorno chiamò a raccolta il Camp Nou, per la Remuntada.

Corsi e ricorsi storici, in palio questa volta non c’è la finale di Champions, ma il passaggio del turno nel girone. Infatti, l’Inter, dovesse uscire indenne dal Camp Nou, basterà che vinca con il Viktoria Plzen per strappare il pass per gli ottavi di finale.

Il Barcellona sui social chiama quindi a raccolta il popolo blaugrana, scrivendo: “Mercoledì prossimo dovete essere il nostro 12° uomo”, postando la foto di un Camp Nou gremito. Chissà se la storia si ripeterà.

Next Wednesday you will be the 12th man. pic.twitter.com/7JMer8aw0h — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 5, 2022

Foto: twitter Barcellona