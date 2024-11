Il Barcellona cerca un’ala d’attacco: Salah tra i candidati

Il Barcellona continua la ricerca per un’ala di altissimo livello. Nonostante il manifestato forte interesse per Nico Williams la scorsa estate, i nomi continuano ad emergere e Sport ne indica un altro: Mohamed Salah. L’egiziano rescinderà con ogni probabilità il contratto con il Liverpool e potrebbe ascoltare la proposta del Barça, con cui aveva già avuto colloqui in passato. Ma il grande dubbio che genererebbe l’arrivo dell’attaccante in maglia blaugrana, è strettamente legato al percorso di crescita di Lamine Yamal, che agisce nelle stesse zone del campo del classe ’92. Il rischio sarebbe quello di veder minata la continuità e la centralità nel progetto della giovane stella spagnola, che dovrà giocarsi il posto col navigato campione.

Foto: Instagram Liverpool