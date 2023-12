Il Barcellona batte l’Atletico proprio grazie a Joao Felix. Simeone: “Un rimpianto? Parlo dei miei giocatori. Ho visto cose buone”

Il Barcellona ha vinto uno dei clasici del campionato spagnolo, battendo 1-0 l’Atletico Madrid. Un film già scritto si direbbe, visto che a decidere la gara è stato l’uomo più atteso, Joao Felix, in prestito dai colchoneros ai catalani, dove è rinato. E’ noto anche il suo addio all’Atletico per una mancanza di vedute con il tencico Simeone.

Il Cholo, punzecchiato in merito in sala stampa, ha così parlato: “Joao Felix un rimpianto? Non parlo degli avversari, preferisco parlare della mia squadra e ho visto cose buone nel secondo tempo”.

Foto: Instagram Atletico