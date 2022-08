Il Barcellona annuncia la cessione in prestito di Umtiti al Lecce. Il difensore sarà alle 20 a Brindisi

Samuel Umtiti si appresta a diventare un nuovo calciatore del Lecce. Il difensore è atteso questa sera alle 20 a Brindisi per iniziare la propria avventura in Italia nel club del presidente Sticchi Damiani. Il calciatore arriverà alla corte di mister Baroni con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2023. A comunicare l’ufficialità del trasferimento è stato direttamente il Barcellona attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “FC Barcelona e Unione Sportiva Lecce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Samuel Umtiti fino al 30 giugno 2023. Non c’è alcuna opzione di acquisto”.

Foto: Twitter Umtiti