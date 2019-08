Il Barça cala il poker al Napoli: si sblocca Griezmann, super Suarez

Il Barcellona si aggiudica anche la seconda amichevole in terra americana contro il Napoli. Una gara quasi a senso unico, con i blaugrana di Valverde, padroni del campo fin dalle prime battute, che vincono 4-0. Dopo un primo tempo conclusosi a reti bianche, a sbloccare la contesa ci ha pensato Luis Suarez al 48′: combinazione volante tra Griezmann (partito in posizione di sospetto fuorigioco) e l’uruguaiano che insacca il tap-in dopo la parata di Meret. Al 56′ il Barça raddoppia, con Griezmann che spinge in fondo al sacco un cross di Jordi Alba realizzando il suo primo gol in maglia blaugrana. Due minuti più tardi arriva il tris, firmato da uno scatenato Suarez, poi al 63′ Dembelé cala il poker con un bel tiro ad incrociare sul quale nulla può Meret.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona