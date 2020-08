Il baby Roback al Milan: la fonte è svedese (ore 12:38). Atteso in serata per le visite

Le fonti, ripetiamo, vanno citate sempre e non a convenienza. La notizia legata a Roback è di SportExpressen, pubblicata alle ore 12.38. Secondo il portale svedese, il Milan è vicino all’acquisto del talento diciassettenne Emil Roback, attualmente in forza all’Hammarby, società della quale è comproprietario Zlatan Ibrahimovic. Secondo le indiscrezioni, il giocatore è atteso già stasera a Milano per le visite mediche, mentre l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare mercoledì. Punta di stazza (1,86 cm) dotata di tecnica e velocità, in Svezia sono pronti a scommettere che potrebbe rivelarsi un autentico crack. Costo dell’operazione 1,5 milioni.

Fonte: twitter Hammarby