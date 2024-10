Gigi Buffon, 29 anni fa l’esordio in azzurro

Esattamente 27 anni fa, Gigi Buffon esordiva in Nazionale, segnando l’inizio di una straordinaria carriera. Era il 29 ottobre 1997, e l’Italia stava affrontando la Russia a Mosca in uno spareggio fondamentale per accedere ai Mondiali. In una gelida serata sotto la neve, al minuto 32 Gianluca Pagliuca si infortuna, costringendo il giovane Buffon, appena 19enne, a entrare in campo senza neanche il tempo di riscaldarsi. Quel match, terminò 1-1. Il resto, come si suol dire, è storia.

Foto: Instagram Italia