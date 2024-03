Il 28 marzo del 1993 esordiva Francesco Totti: l’omaggio della Roma

Data storica per la Roma, il 28 marzo del 1993 esordiva in prima squadra un giovanissimo Francesco Totti.Trentuno anni fa a Brescia iniziava la favola di chi resterà per sempre nei cuori della tifoseria giallorossa. Da quel marzo il capitano collezionò 783 presenze, 307 gol e 210 assist, portando nella Capitale uno Scudetto e due Coppe Italia. Il club, tramite i propri canali ufficiali, omaggia il Pupone ricordando il suo debutto.

🗓️ Brescia, 28 marzo 1993 Francesco Totti gioca la sua prima partita in giallorosso 💛❤️ L’inizio della Leggenda 🔟👑#ASRoma pic.twitter.com/ObybCp9PDg — AS Roma (@OfficialASRoma) March 28, 2024

Foto: twitter Roma