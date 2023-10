Il 22 ottobre è il Locatelli day. Nel 2016 decise un Milan-Juve in maglia rossonera

Corsi e ricorsi storici, quello che lascia nella mente e nel cuore di Manuel Locatelli la data del 22 ottobre. Una data che resterà nella memoria personale, visto che il centrocampista, oltre che alla gara di questa sera, aveva deciso, nel 2016, un Milan-Juventus, in maglia rossonera. Un gol straordinario all’epoca per battere Buffon, il suo primo in Serie A. Questa sera una rete meno bella, ma altrettanto decisiva. E il pianto finale ne è la prova dell’emozione che provava il ragazzo.

Sta di fatto che il 22 ottobre resterà nella storia di Manuel Locatelli.

Foto: twitter Juve