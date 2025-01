Il 2025 si apre con la sfida Brentford-Arsenal

La prima partita del 2025 del calcio che conta, sarà della Premier League con l’Arsenal che verrà ospitato dal Brentford. Importanti i tre punti per Mikel Arteta che in caso di vittoria scavalcherebbe il Nottingham e si riprenderebbe di forza il secondo posto, in attesa anche del recupero tra Liverpool ed Everton dei Reds. Per quanto riguarda il calcio italiano, sarà Inter-Atalanta di Supercoppa di domani ad aprire le danze, seguita poi dall’altra semifinale Juve-Milan di venerdì. In Serie A, i primi giocatori a scendere in campo nel 2025 saranno quelli dell’Empoli e del Venezia al Penzo sabato 4 gennaio.

Foto: Instagram Arsenal