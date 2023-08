IKWUEMESI, UN TALENTO DI PROSPETTIVA PER PAULO SOUSA

Paulo Sousa aveva chiesto rinforzi nei giorni scorsi, eccone uno per l’attacco: la Salernitana ha infatti chiuso l’operazione che porterà Chukwubuikem Ikwuemesi in Campania.

Nigeriano, classe 2001, Ikwuemesi è cresciuto calcisticamente in una squadra del suo Paese, i Giant Brillars. Nel 2021 viene ceduto in Austria, al Vorwarts Steyr, dove gioca per una stagione prima di tornare in patria. L’anno successivo, invece, viene ceduto in Slovenia, dove inizia a crescere e maturare nonostante la sua giovane età. Gioca prima con la maglia del NK Krsko, mentre lo scorso anno è stato invece ceduto al NK Celje, dove ha fatto vedere cose molto interessanti e ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club, soprattutto inglesi. Con il NK Celje, Ikwuemesi aveva già cominciato la stagione, scendendo in campo cinque volte tra campionato e qualificazioni europee e mettendo a segno due reti.

Con il NK Celje, il calciatore aveva un contratto fino al giugno del 2025, ma Morgan De Sanctis è riuscito a convincere la squadra slovena a cederlo immediatamente, superando la concorrenza di diverse squadra tra cui Blackburn e Leeds. Ikwuemesi è un attaccante centrale agile e abile nello stresso, destro di piede, ama l’uno contro uno grazie soprattutto alla sua velocità. Operazione da due milioni di euro, Paulo Sousa potrà usarlo in diversi modi: è un giovane di grande prospettiva, e il palcoscenico della Serie A potrebbe farlo maturare sotto tutti i punti di vista.

Foto: Instagram Ikwuemesi