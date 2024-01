Ikwuemesi illude, poi la Juve ne fa sei alla Salernitana. E vola ai quarti di Coppa Italia contro il Frosinone

La Juventus vola ai quarti di finale di Coppa Italia: 5-1 alla Salernitana. Vantaggio lampo della Salernitana, che sblocca l’ottavo di Coppa Italia in casa della Juventus dopo un solo minuto di match. Errore di Gatti, che sbaglia completamente il tocco arretrato finendo per lanciare involontariamente Chukwubuikem Ikwuemesi davanti a Perin: l’attaccante dei granata è freddo e batte a rete, Immediata risposta della Juventus al 12′: bel cross da sinistra di Chiesa, fa sponda aerea Cambiaso che di testa trova Fabio Miretti tutto solo al centro dell’area. Il sorpasso Juventus arriva al 35′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Andrea Cambiaso che aggiunge un gol a una serata già inaugurata da un suo assist. Nella ripresa dilagano i bianconeri. E dopo nemmeno dieci minuti di ripresa si vede ricompensata dal tris: altro gol sugli sviluppi di un corner, stavolta Rugani è lesto nell’approfittare della respinta corta di Fiorillo sul colpo di testa di Milik. Tolti i freni alla propria produzione, la Juventus divampa e la Salernitana man mano che passano i minuti tende sempre di più alla trasparenza, a scomparire dal campo. Normale, considerando anche le condizioni in cui arrivavano i campani a livello di disponibilità. C’è ancora spazio per altre reti: il 4-1 è innescato dal subentrato Yildiz ma la firma è di Bronn (autogol). Il quinto, arrivato quasi a tempo scaduto, è tutto del talentino turco, che al termine di uno slalom gigante insacca il quinto ed ultimo gol di una partita dominata dalla sua Juventus. Finita? No, perché c’è tempo pure per la prima gioia in bianconero di Weah: il suo poderoso destro bacia la traversa ed entra poi in rete, per il 6-1 finale. Adesso per i bianconeri ci sarà il Frosinone ai quarti di finale, uscito vincitore al Maradona contro il Napoli con un rotondo 0-4.

Foto: Instagram Juventus