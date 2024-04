Ikoné risponde al rigore di Gudmundsson, parità tra Fiorentina e Genoa (1-1)

Termina in parità la sfida al Franchi tra Fiorentina e Genoa: 1-1, al rigore di Gudmundsson risponde Ikoné. La fase di studio iniziale dura poco, lasciando spazio a diverse occasioni già ad inizio primo tempo. Inaugurano la serie di tiri nello specchio Ikone da una parte ed Ekuban dall’altra, sul quale è reattivo in volo Terracciano. Al 25’ Belotti segna l’1-0 ma lo fa scattando in fuorigioco sul servizio di Beltran e, dopo una revisione al VAR, la rete viene annullata. Al 40’ follia di Quarta in retropassaggio, Terracciano ferma Messias ma Ekuban viene steso da Parisi prima che possa prendere la ribattuta. Di Marco, arbitro della gara, indica il dischetto e il VAR conferma: freddissimo Gudmundsson, oggetto del desiderio proprio della Fiorentina negli ultimi giorni del mercato invernale, ad incrociare con un destro morbido. Da lì all’intervallo non succede altro: squadre negli spogliatoi col risultato parziale di 0-1. Il pareggio della Fiorentina al minuto 54 con il colpo di testa di Jonathan Ikone che sbuca sul secondo palo e raccoglie un preciso cross sul secondo palo di Bonaventura. A metà ripresa Mandragora spaventa poi Martinez con un calcio di punizione dal limite che fa la barba alla traversa. Al minuto 70 l’arbitro Di Marco concede il secondo rigore della serata al Genoa per presunto fallo di Kayode su Retegui, ma dopo segnalazione del VAR va a rivedere e cambia la sua decisione, fischiando addirittura punizione in difesa per i viola. L’inerzia del match vede la Fiorentina aumentare man mano il suo raggio d’azione e aggressione, il Genoa si rannicchia in difesa per tenere almeno il vantaggio. Termina così al Franchi, Fiorentina e Genoa si dividono la posta in palio.

Foto: Instagram Fiorentina