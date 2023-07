Ikoné-Mandragora-Kokorin, tris della Fiorentina al Catanzaro. Debutto per Arthur

La Fiorentina si impone per 3-0 sul Catanzaro in amichevole. A decidere l’incontro disputato al Viola Park sono state le reti di Ikoné al 54′ su assist di Duncan, di Mandragora su passaggio di Biraghi al 61′ e di Kokorin al 91′. Se il nuovo acquisto Parisi ha debuttato già dal 1′ sulla fascia sinistra, i tifosi viola hanno dovuto aspettare il 65′ per vedere anche Arthurfare il suo ingresso in campo. Tre reti segnate, zero subite e buoni segnali per mister Italiano.

Foto: Instagram Fiorentina