Ikoné: “La Fiorentina può arrivare in Europa, ma ora restiamo coi piedi per terra”

Ai microfoni di Fiorentina Weekly ha parlato l’esterno della viola, Jonathan Ikoné: “Spero che il gol al Napoli sia solo il primo. Facevo fatica prima a concretizzare. Vorrei arrivare a 5 per ora. Commisso mi spinge a dare il massimo. Mi aveva detto che avrei segnato. Ho scelto la Fiorentina perché il suo gioco si addice al mio. I tifosi sono uno stimolo importante per arrivare ad ottenere risultati positivi. Ritengo che la Fiorentina può arrivare in Europa. Italiano? Sa veramente tante cose e mi aiuta. Per è molto importante. Abbiamo vinto a Napoli, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra”.

FOTO: Twitter Fiorentina