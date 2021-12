Ikoné e Boga, quando è troppo importante giocare d’anticipo

Beato chi ha le idee chiare ancor prima della riapertura del mercato fissata per lunedì 3 gennaio. E magari un portafoglio sufficientemente pieno per anticipare alcune operazioni e per dare felicità ai rispettivi allenatori. È il caso di Fiorentina e Atalanta: Ikoné e Boga sono operazioni di grande spessore che consentiranno rispettivamente a Italiano e Gasperini di inserire un pezzo da novanta in organico. Non a caso di tratta di esterni offensivi, proprio in quel ruolo spesso si crea la superiorità e si fa la differenza. Ikoné era la voglia della Fiorentina di dare un grande interprete del 4-3-3, Boga la necessità della famiglia Percassi di centrare l’obiettivo ancor prima della Coppa d’Africa, la lontananza avrebbe potuto creare non pochi intoppi. A fine maggio vedremo quali saranno stati gli effetti e quale sarà il risultato ottenuto. Intanto, meglio agire prima che dopo, lo diciamo pensando a chi aspetta l’ultima settimana di gennaio per entrare in azione. Foto: Twitter Sassuolo