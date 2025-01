II retroscena del colloquio tra Balotelli e il Trapani

Mario Balotelli ha avuto un colloquio con Valerio Antonini, presidente del Trapani, nella giornata di ieri. Tra i due si è creato un rapporto di simpatia, Super Mario ha ringraziato il numero uno del club per aver pensato a lui. A Balotelli è stata proposto un contratto a lungo scadenza, con opzioni e clausole legate anche ai risultati. L’offerta è seria e ben distribuita, l’attaccante ha gradito e si è creato un rapporto. Le parti si sono lasciate così: se per il tesserato del Genoa non dovessero arrivare proposte dalla Serie A nell’ultima settimana di mercato, la proposta del Trapani verrebbe valutata con attenzione. Normale intanto che Balotelli valuti tutte le proposte, considerato il minutaggio sempre più limitato in casa Genoa.

Foto: Instagram Genoa