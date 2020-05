II Milan annuncia: “Nessun calciatore positivo al Coronavirus dopo i test effettuati finora”

Nessun tesserato del Milan è risultato positivo al Coronavirus in seguito ai test medici effettuati finora. Lo rende noto lo stesso club rossonero attraverso il seguente comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti a Milano, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19. La squadra proseguirà il programma tecnico individuale a Milanello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell’allenatore e del suo staff nei prossimi giorni”.