IHEANACHO, QUEL SACRIFICIO CHE PAGA

Il Leicester ieri ha dato una lezione di calcio allo Sheffield United (5-0), ormai destinato ad abbandonare la massima categoria inglese dopo soli due anni di permanenza. Nulla hanno potuto i difensori de “The Blades” contro Iheanacho, artefice di una partita strepitosa, conclusa con la tripletta che gli ha permesso di portarsi a casa il pallone. Il nigeriano ha segnato il suo primo gol a cinque dalla fine del primo tempo, in pratica l’unica emozione dei primi 45’ minuti, ma è il secondo tempo, che per le Foxes e Kel, è stato come un giro al luna park. Altri 4 gol, di cui due dell’immarcabile attaccante nigeriano nel giro di 10 minuti.

Kelechi Promise Iheanacho, o più semplicemente “Kel” Iheanacho, nasce il 3 ottobre 1996 a Obogwe, nella stato di Imo, Nigeria. Il suo rapporto con il calcio, comincia fin da bambino insieme ai sui 3 fratelli più grandi, ma viene ostacolato dal padre, fermo sulle sue idee che “Avere una istruzione fosse l’unica chiave del successo”. Questa convinzione, verrà però ribaltata qualche tempo più tardi, quando il giovane Kel, che comunque eccelleva negli studi, sarà premiato come miglior calciatore dal commissariato statale dello sport nigeriano. Il padre iscrive in men che non si dica il figlio nella migliore accademia di calcio, la “Taye Academy”. Non ci volle molto prima che anche la Nazionale delle Super Aquile, lo selezionasse per rappresentare il paese. Sarà proprio il Mondiale Under-17 vinto a sorpresa nel 2013 il suo punto di svolta: oltre alla coppa, chiuderà la rassegna con 8 reti in 7 partite di cui una anche nella finale vinta 3-0 contro il Messico, e votato vincitore del premio Golden Ball Award 2013.

Le sue prestazioni hanno suscitato l’interesse di numerosi club europei, ma Iheanacho sceglierà il Manchester City, su consiglio del padre che vedeva per lui un futuro glorioso. Nei Citiziens, Kel cresce, ma nel 2017 sarà il Leicester a voler puntare sul giovane africano, sborsando nelle casse del City 28 milioni di euro, diventando il secondo acquisto più caro della storia delle Foxes (dopo i 30 per Slimani).

Dopo un inizio di stagione tormentato, con poche presenze e poca condizione fisica, Kel Iheanacho sembra finalmente essersi sbloccato, considerando che le 6 reti messe a referto fino a questo momento, sono state segnate nelle ultime 9 presenze in campionato. Il Leicester sembra deciso a continuare a puntare all’Europa che conta, e il 3 posto legittima l’obiettivo. La concorrenza è tanta, ma con un Vardy nella nuova veste di assist-man, e un ritrovato Iheanacho, le Foxes possono continuare a sperare. E quel sacrificio fatto ormai 4 anni fa, sembra stia per essere ripagato.

Foto: Twitter Leicester