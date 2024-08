Iheanacho: “Non sento pressione. En Nesyri è un grande attaccante, ma ora ci sono io”

Kelechi Iheanacho è un nuovo calciatore del Siviglia. In occasione della presentazione odierna, in compagnia di Lucien Agoumé, l’ex Leicester ha risposto alle domande dei giornalisti: “Ho seguito il Siviglia, ho visto le sue partite. Non sento alcuna pressione. En-Nesyri è un grande attaccante, ha fatto molto per questa squadra, ma purtroppo lui non è qui, ora ci sono io. Voglio concentrarmi sulle partite, imparare con la squadra, continuare a migliorare ogni giorno”, ha detto l’ex Leicester.

Foto: twitter siviglia