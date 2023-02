Dopo l’arresto delle scorse settimane per aver aggredito la fidanzata, Mohamed Ihattaren è tornato sui social. L’olandese è tornato a Torino e si è messo subito al lavoro per recuperare la forma perduta, come evidente dal video pubblicato sui propri social: “Quello che ci definisce è il modo in cui ci rialziamo dopo una battuta d’arresto”.

Foto: Instagram Ajax