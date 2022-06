Ihattaren torna a brillare con l’Ajax. Schreuder: “Giocate alla Ziyech”

Mohamed Ihattaren torna a brillare con la maglia dell’Ajax. Dopo un anno di solo ombre in Serie A con la maglia della Sampdoria, con la quale non è mai sceso in campo, il talento olandese ha fornito una prestazione sontuosa nell’amichevole tra gli olandesi ed i tedeschi del Meppen. I lancieri hanno vinto per 3-0 e Ihattaren, quasi un’ora di gioco per lui, ha entusiasmato il tecnico Alfred Schreuder che a fine partita lo ha esaltato: “Ha giocato molto bene. Si sta rimettendo in forma ed ora ha bisogno di riprendere ritmo. Certe cose le ho viste fare da Ziyech. Grande mancino, molto calmo con la palla tra i piedi: è bello da veder giocare”.

Foto: Instagram Ajax