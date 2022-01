Ihattaren duro: “Alla Samp mi sembrava di essere in vacanza. Non ho ricevuto lo stipendio e gli accordi non venivano rispettati”

Mohamed Ihattaren ha rilasciato un’intervista al Telegraaf dove ha spiegato la sua avventura negativa in Italia: “Devo rimettermi in forma, so che posso farlo in fretta: era evidente già in estate, ora voglio sudare. Voglio sentire che sto giocando di nuovo a calcio ed è fantastico. Ho lasciato la Samp a causa delle circostanze che si sono create lì. A diciannove anni stavo seduto in una stanza d’albergo, da solo, abbandonato a me stesso. Non ce la facevo più, tutti i tipi di accordi non venivano rispettavi. Come se non esistessi. Non è stato organizzato nulla, conto in banca o assicurazione. Così ho scelto per me stesso, non c’era più fiducia. Ma non certo disperso… Bastava a chiedere a Utrecht, a Afellay, Labyad, mi avrebbero visto lì. E se mi fossi rotto una gamba alla Sampdoria? Non ho ricevuto uno stipendio, ho chiamato il team manager e mi ha detto ‘paghiamo ogni due mesi’. Non è successo è tutto questo ha iniziato a irritarmi. Non ho giocato, non lo stavo facendo, non c’erano prospettive e ho chiamato Raiola. E mi ha detto di stare calmo. Ho fatto una risonanza magnetica al ginocchio tre volte, di cui una a un’ora e mezza da Genova. Non so perché. Ogni volta non c’erano danni, stavo bene e volevo allenarmi, ma sembrava che non mi capissero o non volessero farlo. Mi sembrava di essere in vacanza, nel gruppo c’era irritazione per questa mancanza di lucidità e ho anche litigato con Candreva, sebbene rispetti molto la sua carriera”.

FOTO: Sito Samp