IGOR THIAGO, UNA MINACCIA PER I VIOLA. LO ATTENDE LA PREMIER

La Fiorentina sfiderà in semifinale di Uefa Conference League i pericolosi avversari belgi del Club Brugge, una squadra pericolosa, giovane, che vanta diversi talenti in rosa, pronti a spiccare il volo in palcoscenisci più ambiziosi. Tra questi troviamo anche l’attaccante brasiliano, Igor Thiago, classe 2001, 23 anni, giocatore con ottime qualità e soprattutto numeri realizzativi.

Thiago infatti ha uno score strepitoso in questa stagione, con 36 presenze, in tutte le competizioni con il Brugge, e ben 26 gol messi a referto. Non è stato protagonista nei quarti di finale di Conference, contro il PAOK, dove il Brugge ha vinto 2-0, per via della squalifica scontata nella gara di ritorno, ma sarà un avversario molto temibile per la Fiorentina di Italiano, nelle semifinali di Conference League.

La sua prima stagione al Brugge, per Thiago, sarà anche l’ultima, visto che i suoi numeri hanno attirato l’attenzione di club importanti di campionati importanti, come il Brentford, in Premier League, che ha annunciato ufficialmente l’acquisto del ragazzo per il 1° luglio 2024. Un trasferimento che oggi rappresenta l’acquisto più costoso della storia del club inglese, con la somma di 33 milioni di sterline sborsate per il brasiliano.

Thiago ha scelto quindi di non lottare per i vertici, lascciare le competizioni europee, per cimentarsi in uncampionato assolutamente più complicato, dove lotterà per la salvezza, ma consapevole che dovesse ripetere questi numeri in Premier, attirerebbe l’attenzione di grandi club europei a livello din super potenze, visto che ogni settimana sarebbe attenzionato dai club più ricchi del mondo.

Il 23enne attaccante brasiliano, che è anche comunitario, avendo passaporto bulgaro, ha superato il trasferimento di Nathan Collins dai Wolves, che era costato alle “api” la cifra di 26,85 milioni di euro.

Per i belgi, invece, si è trattato della seconda cessione più costosa della loro storia, dietro solo a quella di Charles De Ketelaere al Milan per 36,5 milioni di euro. Igor Thiago è arrivato l’estate scorsa alla squadra belga, che ha pagato 7,9 milioni di euro al Ludogorets per acquistarlo, e ha già segnato 26 gol e fornito quattro assist in 40 presenze, dove ha totalizzato 2.726 minuti in stagione, dimostrando una straordinaria continuità di rendimento.

Igor Thiago Nascimento Rodrigues, meglio noto come Igor Thiago (Gama, 26 giugno 2001), è un calciatore brasiliano con cittadinanza bulgara è resciuto nel settore giovanile del Cruzeiro, ed ha esordito in prima squadra il 23 gennaio 2020, disputando l’incontro del Campionato Mineiro vinto per 2-0 contro il Boa Esporte, partita nella quale va anche a segno. Con il club brasiliano totalizza 64 presenze e 10 reti in due anni mezzo.

Il 2 marzo 2022 viene acquistato dai bulgari del Ludogorets. Inizialmente inserito in seconda squadra, debutta nei big il 18 aprile nel match perso in favore del Liteks Loveč, dove realizza la rete dell’1-2. La settimana seguente è autore di una doppietta ai danni del Dobrudža.

Conclude la stagione vincendo il suo primo campionato bulgaro. La stagione successiva, 2022-23, è quella della definitiva esplosione, con ben 51 presenze e 20 gol messi a referto. Debutta anche nelle competizioni europee, giocando i preliminari di Champions League, poi l’Europa League, dove esce di scena ai gironi e poi la Conference League, segnando in totale 4 gol europei, andando a segno in tutte e tre le competizioni, anche se a livello preliminare in Champions.

Vince un altro campionato bulgaro e la Coppa di Bulgaria, prima del suo passaggio al Brugge e la stagione strepitosa in corso, che ha fatto sì che il Brentford investisse tantissimi milioni su di lui. Possibilitò di seguirlo molto da vicino, questo talento brasiliano, col passaporto bulgaro, visti che sarà uno dei pericoli numeri uno della Fiorentina.

Un vero e proprio numero nove, forte fisicamente, bravo ad attaccare la profndità, ha rapidità, fisicità ed è abile nel gioco aereo. Un bell’investimento del Brentford, che ha visto lungo con questo colpo. La Fiorentina, se vuole tornare in finale di Conference League, dovrà tenere a bada soprattutto la minaccia del brasiliano.

Foto: twitter conference league