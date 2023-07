Igor si presenta: “Al Brighton perché De Zerbi mi ha voluto. Non vedo l’ora di giocare per lui”

Igor è un nuovo calciatore del Brighton. Dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le prime parole del difensore brasiliano da giocatore dei Seagulls: “Sono felice ed emozionato, voglio iniziare il prima possibile. Sono qui perché l’allenatore mi ha voluto e lo stile di gioco del Brighton si adatta al mio”.

Poi ha proseguito: “Giocare in Premier League è un sogno che avevo da bambino. Giocherò per la prima volta in Europa League e spero di aiutare la squadra in questo viaggio europeo”. Ancora su De Zerbi: “Non vedo l’ora di allenarmi e giocare per Roberto. È un allenatore fantastico e sono certo che crescerò sotto la sua guida. Voglio diventare uno dei migliori difensori della squadra. Quando ha lasciato l’Italia era già un grande nome, ma dopo quel che ha ottenuto qui la considerazione che si ha in Italia nei suoi confronti è cresciuta”.

