Igor: “Sappiamo che dobbiamo dare di più. Convinti di fare risultato domani”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League tra Hearts of Midlothian, Igor, ha parlato del momento in casa Fiorentina: “Ognuno deve sapere quel che può dare in più. Sappiamo di dover migliorare e fare più gol e soprattutto punti. Noi tutti siamo convinti di poter fare un grande risultato domani. Penso che abbiamo fatto tante partite ottime nel primo tempo ma poi calavamo di concentrazione nella ripresa. Sappiamo tutti nello spogliatoio il nostro valore e la nostra qualità, dopo Bergamo abbiamo cambiato atteggiamento ancora di più. Vogliamo tornare a Firenze con i 3 punti”.

foto: Instagram Fiorentina