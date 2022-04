Igor: “Italiano mi ha cambiato la vita, mai vista una tifoseria come quella della Fiorentina”

Intervistato dai canali ufficiali del club, il difensore della Fiorentina Igor ha parlato del rapporto con Vincenzo Italiano: “Posso dire che ha cambiato la mia vita. Fin da quando è arrivato mi diceva cosa dovevo cambiare, su cosa dovevo migliorare. Io sono un ragazzo che ascolta tutti. Anche chi è più giovane di me: vedo se posso imparare qualcosa. Il Mister ha sempre parlato con me, mi ha detto quello che voleva, quello su cui dovevo migliorare”.

Igor parla del rapporto con presidente e società: “Li ringrazio prima di tutto per avermi preso dalla SPAL, dopo sei mesi in Italia, e portato alla Fiorentina. Il direttore Barone e Pradé mi hanno dato una fiducia enorme. Sono grato a loro e al Presidente già per questo. E dopo sono arrivato in una squadra come la Fiorentina, che prima guardavo in TV, e mi sono detto di dover lavorare ancora di più per ripagare la fiducia e far vedere la mia gratitudine per essere qui”.

Sulla tifoseria: “Giuro che non ho mai visto una cosa così, sono molto felice a Firenze. Puoi giocare ovunque, ma quando sei a Firenze e giochi nella Fiorentina è un qualcosa di diverso. Quando vengo alla partita, quando mi alleno, vedo i tifosi che salutano, che abbracciano, che vogliono le foto”.

Foto: Twitter Fiorentina