Igor: “E’ stato il mio migliore anno in carriera. Ora voglio un posto nel Brasile”

Il difensore della Fiorentina, Igor, ha parlato a Globo Esporte dopo una buona stagione con i viola.

Queste le sue parole: “Questo è stato l’anno migliore della mia carriera. Da quando sono arrivato in viola ho sempre cercato di giocare con continuità, per crescere ed evolvermi, e finalmente questa stagione ci sono riuscito. Sono molto contento del mio anno e spero di continuare così anche l’anno prossimo. La continuità è stata un fattore molto importante per la nostra stagione: durante questo campionato abbiamo raggiunto una certa costanza nei risultati abbiamo mostrato la nostra forza anche contro le big del campionato”.

Su Astori: “La sua immagine è ancora molto presente all’interno del club. Il club e i tifosi lo omaggiano sempre: c’è molto rispetto per la persona che era e per quello che ha fatto”.

Sulla Nazionale: “È uno degli obiettivi della mia carriera. Sono sicuro che giocando in un grande campionato come la Serie A le mie possibilità di giocare in nazionale sono aumentate. È un sogno che ho sin dall’infanzia e oggi mi vedo in grado di lottare per un posto in nazionale. Spero che la prossima stagione possa ancora migliorare così da rendere possibile questo sogno”.

