Igor chiarisce: “Non sono andato a nessuna festa, ero a casa con i miei genitori”

Il difensore della Fiorentina Igor, tramite una storia condivisa sul proprio profilo Instagram, ha voluto smentire le recenti voci su comportamenti fuori dal campo di alcuni giocatori: “È uscita la notizia che sabato ero a una festa mentre la squadra si stava radunando per giocare domenica. Non è vero, ero a casa con i miei genitori e non sono andato a nessuno festa. Sono un professionista e l’unica cosa a cui penso è aiutare la mia squadra a uscire da questa situazione, quindi vi prego di non mettere il mio nome in cattiva luce, cercate ciò che è veramente vero e poi pubblicatelo. Sabato e domenica sono andato ad allenarmi e poi sono rimasto a casa con miei. Di certo non sono uscito di casa, ora lasciatemi in pace perché ho bisogno di lavorare, migliorare e aiutare la squadra”.