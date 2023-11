Igor: “Al Brighton per De Zerbi. Voglio arrivare in Champions e vincere l’Europa League”

Intervistato dai media ufficiali del Brighton, Igor ha così parlato della scelta del club inglese: “Per me è stato facile, tutti hanno visto quanto hanno fatto bene la scorsa stagione, apprezzo l’idea di calcio del mister De Zerbi. Lui è italiano e mi ha osservato a lungo. Dopo la prima chiacchierata con lui sono subito voluto venire qui. La Premier è differente da tutti gli altri campionati in cui ho giocato, è come un sogno. Giocare contro Salah e Van Dijk è incredibile, mi sono allenato molto per arrivare a questi livelli In Italia mi hanno sempre detto che sono adatto alla Premier League, vista la mia fisicità. Ho scelto il Brighton anche per il suo gioco, la quantità di possesso, mi piace questo calcio. Quest’anno voglio arrivare in Champions e vincere l’Europa League con il Brighton”.

Foto: Instagram Brighton