Ighalo: “Messi sarebbe il benvenuto all’Al Hilal. Con lui potrei segnare ancora di più”

Il futuro di Messi è ancora tutto da scrivere. Da una parte il rinnovo con il Paris Saint-Germain, dall’altra il futuro in Arabia Saudita all’Al Hilal, dove ritroverebbe come rivale Cristiano Ronaldo. Di questa possibilità l’attaccante Odion Ighalo, oggi all’Al Hilal, ha parlato del possibile arrivo della Pulce: “Beh, Messi sarebbe il benvenuto qui. Spero che presto la cosa possa diventare realtà – ha detto Ighalo ai media nigeriani – perché poter giocare con Messi è il sogno di ogni calciatore nel mondo. Sarebbe veramente un grande onore e un’opportunità meravigliosa quella di poter condividere il campo con una leggenda di questo genere. È un giocatore speciale, la sua presenza mi renderebbe un giocatore migliore e potrei segnare ancora più gol per l’Al Hilal, ci farebbe vincere dei trofei e aiuterebbe lo sviluppo del calcio in questo paese”.

Foto: Instagram FIFA World Cup