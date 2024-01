IFFHS: la Serie A è il miglior campionato di calcio al mondo

Secondo il prestigioso IFFHS (International Federation of Football History & Statistics), l’organismo di statistiche mondiale riconosciuto dalla Fifa, la Serie A è il miglior campionato al mondo. A sorpresa, battuta anche la ben più nota Premier League. Di seguito il comunicato dell’IFFHS:

“La Serie A italiana è il miglior campionato del mondo per la dodicesima volta nella storia del ranking annuale dell’IFFHS lanciato dal 1991. La Premier League inglese è seconda per la sesta volta in 7 anni (1° nel 2019). LaLiga spagnola mantiene un posto sul podio per due anni consecutivi mentre la Serie A brasiliana scende al quarto posto davanti alla Bundesliga tedesca e alla League 1 francese, alla Primeira Liga portoghese al 7° posto e davanti all’olandese Eredivisie e alla First Division A belga. Chiude infine la TOP 10 l’argentina della Liga Profesional“.

Per quanto riguarda l’Asia, invece, il miglior campionato è quello della Corea del Sud e non quello dell’Arabia Saudita:

“La K League Classic della Repubblica di Corea è il miglior campionato asiatico dal 2011, ma ha solo 4 punti di vantaggio sulla Roshn Saudi League dell’Arabia Saudita, che sta tornando ai vertici prima della J1 League del Giappone“.

Foto: logo Serie A