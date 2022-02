Iervolino: “Voglio tutto e subito. Lo spirito guerriero ci deve contraddistinguere”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Davide Nicola, descrivendo quale dovrà essere lo spirito che deve seguire la sua squadra.

Queste le sue parole: “Io voglio tutto e subito. Ho l’animo gentile e un temperamento da grande guerriero. Quando ho chiamato Sabatini e Nicola ho detto che pretendo si combatta e si vinca. Siamo qui per questo. Qui sono venuto per tirare fuori tutta la grinta. Andiamo avanti non ordinatamente, ma scompostamente: ci metteremo tutti noi stessi. Questo è quello che pretendo, è il mio marchio di fabbrica. Il giorno che ci metto la faccia e fallisco mi prendo le mie responsabilità, ma intanto sono ancora fiducioso”.

