Iervolino: “Verdi? Lo stimo tantissimo. Perché è sfumato? Siamo partiti tardi, c’è stato un blocco e non c’è stato più tempo”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla gara contro la Juventus, parlando anche della trattativa per Simone Verdi, sfumata proprio sul gong.

Queste le sue parole: “Verdi? Io stimo tantissimo il giocatore, anche l’allenatore e il direttore. Abbiamo fatto quadrato l’ultimo giorno, doveva essere un triangolo fra noi, il Verona e il Torino. Siamo partiti in ritardo, c’è stato un blocco nel pomeriggio e poi non c’è stato più tempo. Verdi sicuramente troverà spazio nel Verona, è talentuoso, la squadra è forte e si è rinforzata molto a gennaio, avanti tutta per la nostra strada”.

Foto: Instagram personale