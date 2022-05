Iervolino tuona: “La situazione per il calendario di Serie A è grave”

La lotta salvezza è ancora aperta, con Cagliari Salernitana, Genoa e Venezia che si contenderanno la permanenza in serie A. La Salernitana, ha girato alla lega una lettera spiegando la propria insoddisfazione per gli orari delle ultime due giornate di campionato tuonando quanto segue: “Il palinsesto televisivo non può essere una scusa, la situazione per il calendario di serie A è grave”.

Foto: Twitter Salernitana