Iervolino su Ederson: “Per adesso sta bene a Salerno, ho detto no a tutti ma ho lasciato una finestrina aperta”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha chiarito la volontà del club campano in merito al futuro di Ederson ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Ho detto di no a tutti, per adesso sta bene a Salerno. Ho lasciato solo una finestrina aperta per la felicità del calciatore. A Salerno devono restare solo calciatori felici. Se Ederson l’ha chiesto anche Aurelio De Laurentiis? A me personalmente non l’ha chiesto“.

Foto: sito Salernitana