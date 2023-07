Iervolino su Dia: “Abbiamo una clausola unilaterale che ci rende inermi nel poter decidere”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha così parlato della situazione legata a Boulaye Dia: “Non ho mai parlato con il Napoli di Dia. Ci sono tante squadre che stanno dialogando con il giocatore. Noi abbiamo una clausola unilaterale che ci rende inermi nel poter decidere. Interesse del Napoli per Lassana Coulibaly? Che io sappia no, non penso. E’ anche vero che tutto il trading è nelle mani di De Sanctis ma non mi risulta. Tutti i giocatori sono appetiti, specialmente Pirola e Lovato sono molto apprezzati soprattutto all’estero”.

Foto: Instagram Boulaye Dia