Iervolino smentisce la candidatura con Forza Italia: “Notizia totalmente infondata”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha smentito la notizia secondo cui avrebbe intenzione di candidarti alle prossime elezioni politiche con Forza Italia. Il patron granata ha spiegato via Facebook: “Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato. Io mi candido solo ad essere il più benvoluto presidente della U.S. Slaernitana 1919. Questa è la cosa più importante per me e la mia unica vera ispirazione”.

Foto: Iervolino Instagram