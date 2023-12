Iervolino: “Sabatini monumento di Salerno. Ci ispiriamo a lui per un’altra impresa”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo direttore generale Walter Sabatini, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino si è così espresso: “Mi preme anzitutto ringraziare un amico e un professionista vero come De Sanctis. Gli auguro le migliori cose e i migliori risultati lavorativi. Saluto anche il suo staff, il mio grazie è esteso a tutti. Faccio i complimenti alla squadra che ieri ha fatto una bella partita contro il Milan. Sabatini? Due anni fa lo definii un uomo carismatico, illuminato, un genio nel suo settore. Ho la stessa idea e lo etichetto come un monumento e una bandiera di Salerno. Ci ispiriamo a lui per fare un’altra grande impresa. È la persona giusta perché ama Salerno, conosce l’ambiente e sa che energia si respira qui. Trasferirà al mister e alla squadra entusiasmo e motivazioni”.

Foto: Instagram Iervolino