Iervolino: “Sabatini mi ha rincuorato, la squadra è in forma. Lega? Manca la coesione”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino in occasione dell’evento “Amici dei Bambini” ha parlato in vista della gara contro l’Inter a San Siro di domani sera: “La squadra è in forma, ho sentito Sabatini che mi ha rincuorato. Sono motivati, la temperatura dei tifosi a Salerno è molto alta e speriamo di fare una bella partita a San Siro. La Lega non è il posto ideale per trovare coesione, ma il calcio va riformulato, bisogna cestinare personalismi e trovare il filo conduttore per costruire un rapporto fruttuoso e fare del calcio italiano una delle prime industrie al mondo. Anche con l’indicazione di un nuovo presidente, la Lega può trovare nuove energie”.

FOTO: Instagram Iervolino