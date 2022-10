Iervolino: “Ribery? Lo vorrei al mio fianco come manager del club. Gli sto parlando”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato a Dazn prima della gara con il Verona, commentando anche la decisione del ritiro di Ribery, e parlando del suo futuro.

Queste le sue parole: “Ci siamo ritrovati, io il mister e il ds. Ci siamo ritrovati, abbiamo ritrovato la squadra e siamo pronti a fare un campionato coesi”.

Ribery cosa farà? “Ci stiamo parlando, Frank è un grande campione dentro e fuori dal campo e riesce a tirare fuori il meglio da ognuno. E’ un leader, gli cuciremo sopra un ruolo come lui vorrà. Dove lo vedremo? Non lo so, quello che vorrà fare e l’intensità che vorrà mettere sarà decisiva. Io lo vorrei accanto a me, come manager”.

Un aneddoto su Ribery? “Quando eravamo ultimi, e parlai con lui, mi disse che i ragazzi erano fantastici e che ce l’avremo fatta. Lui è un condottiero incredibile”.

Foto: twitter Salernitana