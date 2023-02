Iervolino: “Ora sogno la salvezza, anche se potevamo fare di più. Paulo Sousa profilo ideale”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il patron dei granata ha parlato della scelta Paulo Sousa come nuovo allenatore in seguito all’esonero di Davide Nicola: “Paulo Sousa allenatore internazionale, che può esprimersi con tutti i calciatori. Un allenatore pronto e motivato che ha voluto la Salernitana. Abbiamo vissuto una prima parte importante, poi una stasi e i calciatori non si sono ritrovati. Dobbiamo fare un bel calcio, secondo me Sousa è l’identikit ideale”.

Sogno: “Ora sogno la salvezza. La squadra era costruita per fare qualche in punto in più ma si vede che abbiamo sbagliato qualcosa. Stiamo trasferendo la giusta mentalità ai ragazzi, soprattutto il coraggio e l’umiltà perché serve lanciare il cuore oltre l’ostacolo ma anche avere i piedi piantati in terra”.

Napoli: “Non ho parlato con De Laurentiis, ma penso che la squadra sia costruita per centrare i due trofei. Me lo auguro, il Sud Italia ha bisogno di un trofeo importante, ha bisogno di vincere anche contro squadra apparentemente più attrezzate”.

Foto: Instagram ufficiale Iervolino