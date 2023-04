Iervolino: “Odio le sconfitte, per la salvezza ci mancano pochi punti. Futuro? Ne parleremo dal 4 giugno, speriamo con mister Sousa”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è stato ospite dell’Università di Salerno a Fisciano, dove ha tenuto anche un discorso sul campionato dei granata e deul futuro.

Queste le sue parole: “Odio le sconfitte, amo le vittorie e il pareggio mi lascia sempre in eredità uno stato d’animo contrastante. Sin da inizio campionato ho detto che 35-36 punti basteranno per mantenere la categoria, con sei punti possiamo dire che il grosso è fatto. Qualche punticino lo abbiamo lasciato per strada ,altri li abbiamo recuperati anche in modo fortunoso come accaduto in casa con l’Inter. Direi che fortuna e sfortuna si compensano in un’annata così lunga. Ma la Salernitana gioca bene, attua un calcio propositivo e sentiamo davvero che manchi un ultimo step per portare a casa l’intera posta. Vogliamo parlare di strategie e di futuro soltanto dal 4 giugno, speriamo con mister Sousa”.

Foto: Instagram Iervolino