Iervolino: “Mi dispiace che i tifosi vivano questo momento di disagio. Non meritiamo una squadra che non vuole sudare”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è intervenuto in conferenza stampa per fare chiarezza sul complicato momento dei granata, ultimi in classifica nel campionato di Serie A: “Mi dispiace tantissimo che in questo momento io e tutti i tifosi della Salernitana stiamo vivendo un momento di grande disagio nel vedere la Salernitana ultima in classifica. Questa squadra non è stata di certo costruita per stare lì. Abbiamo tanti nazionali e giovani promettenti. Da quando sono a Salerno, ho profuso grandi impegni e grandi investimenti. Ho cercato di essere sempre presente, compatibilmente con i miei impegni. Sono sempre in contatto con i dirigenti, per informarmi non solo sul piano lavorativo, ma anche familiare. L’anno scorso abbiamo fatto un campionato importante, quest’anno siamo per il terzo anno consecutivo in Serie A. Non ci meritiamo questa squadra con gambe flaccide e che non vuole sudare. Tuttavia, sono convinto che questa squadra non sia costruita male. La colpa è soprattutto mia, è giusto che il presidente debba metterci la faccia, perché la scelta dei manager, dei giocatori e degli investimenti è mia. Abbiamo comprato giocatori che giocano in nazionale, ma anche dai top club italiani, non di certo in Lega Pro. Non volevamo in rosa esclusivamente elementi giovani, ma anche esperti. Abbiamo cercato di rinforzarla in ogni punto. L’anno scorso abbiamo concluso a 42 punti, quest’anno abbiamo sostituito due giocatori con altri altrettanto forti. Non mi sembra che la campagna acquisti possa aver generato disvalori. Credo invece che chi è rimasto abbia deluso tanto. I problemi si annidano in un’ambiente lacerato, non riusciamo a creare quella giusta armonia. Ci sono tante fazioni e tanti giocatori che non amano Salerno. Questi ultimi vorrebbero essere altrove e per me sono gli unici responsabili di questo momento. Abbiamo salari altissimi, sono stati pagati cartellini molto costosi, loro hanno disatteso tutti gli impegni. Sono loro a doversi assumere le responsabilità, devono giocare a Salerno con gioia. Avrò un pugno durissimo con molti di loro”.

Foto: Iervolino Insta