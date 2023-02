Iervolino: “La squadra sta bene, con il Verona è uno scontro diretto importante. Richiamare Nicola? Mi auguro sia una scelta azzeccata”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto alla consegna del premio ‘Andrea Fortunato‘ dove ha parlato del momento che sta attraversando la Salernitana, che questa sera affronterà il Verona in una delicata sfida salvezza.

Queste le sue parole riportate da Sportitalia.com: “E’ un campionato difficile. Abbiamo iniziato bene, poi purtroppo qualcosa non è girato. Tanti infortuni, tante assenze. Oggi ci troviamo con appena qualche punto in più rispetto alla terzultima e c’è da fare attenzione: alle 18 siamo chiamati ad afftontare un vero e proprio scontro diretto proprio contro il Verona. Speriamo bene, ce la metteremo tutta. Come sta la squadra? Sta bene, ha reagito bene, si è stretta al mister. Ha carattere e voglia di giocarsela a testa alta contro tutti. Dopo la sconfitta con la Juve vogliamo tornare subito a dire la nostra. Il ripensamento su Nicola? Mi auguro sia stata una scelta azzeccata. Il campo parlerà a riguardo, ma io penso proprio di sì”.

Foto: Instagram personale