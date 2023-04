Iervolino: “La Salernitana non sarà la vittima sacrificale domani. Si poteva agire diversamente”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato a la Gazzetta dello Sport in merito allo spostamento di Napoli-Salernitana a domenica.

Queste le sue parole: “Noi la vittima sacrificale? No, perché non mi sento mai una vittima. Però si poteva agire in modo diverso, coinvolgendo anche noi. E non ho capito perché non giochiamo in contemporanea con Inter-Lazio: la Salernitana inizierà la partita in un ambiente già pronto eventualmente a festeggiare. I nostri giocatori vivranno una situazione di disagio e di pressione. Non si fanno così le cose, e civuole rispetto, visto che comunque non siamo ancora salvi”.

Foto: sito Salernitana