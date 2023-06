Iervolino: “Il prossimo anno sarà una Salernitana forte. La piazza comincia ad essere conosciuta anche per il calcio”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato a margine di un evento dopo si è proiettato verso la prossima stagione, ripercorrendo le tappe di quella appena trascorsa.

Queste le sue parole: “Il prossimo campionato? Sarà una Salernitana forte, saremo attenti al mercato, vogliamo puntare sempre sui giovani, competitiva e bella che se la deve giocare a testa alta con tutti e in tutti gli stadi. Le cose si costruiscono un po’ alla volta, la filosofia però deve essere chiara. Deve essere la squadra del territorio, un hub di trasferimento dei sani valori. Deve essere attrattiva con la propria academy. Si deve lasciar amare e coccolare dal proprio pubblico e deve farlo giocando bene e cogliendo risultati”.

Sull’annata che sta per finire: “Un anno bello, intenso in cui Salerno non è più solo conosciuta come una delle città più belle al mondo. Comincia ad essere conosciuta anche per il calcio, un bel calcio. Facciamo le cose per bene”.

Foto: Instagram personale