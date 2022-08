Iervolino: “Il mercato della Salernitana è chiuso. Compro solo se si presenterà una grande occasione”

Intervenuto a Radio Bussola, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, si è espresso anche sul calciomercato. Il patron granata ha parlato di una rosa che è ora al completo, e che dunque non rende necessari alcun ulteriormente movimento in entrata. Ecco le sue parole: “É necessario fare una riflessione seria prima di inserire eventualmente altri tasselli in rosa. Anzitutto, sul piano numerico, la Salernitana è una delle squadre italiane che ha in organico più attaccanti. Abbiamo preso Botheim, Dia, Bonazzoli e Valencia, tutti grandissimi campioni che dimostreranno nel tempo di essere delle garanzie e delle colonne della squadra. C’è Ribery che è una leggenda e che dà sempre un grosso contributo. Ci sono poi Simy e Kristoffersen. Qualcuno non rientra nei piani dello staff tecnico, ma per cederli è necessario accettino di andare via e che si creino le condizioni”.

Poi ha proseguito: “Io dico: non escludo a priori si possa intervenire ancora. Ma, a mio avviso, con l’arrivo di Daniliuc abbiamo completato la squadra mettendo a disposizione di un grande allenatore come Nicola elementi validi e interscambiabili in tutti i reparti. Dovremmo andare a cercare qualcuno più forte della nostra attuale coppia offensiva, altrimenti giocherebbe una gara su dieci e finirebbe in panchina. Che senso ha? Ricordo a tutti, a partire da me stesso, che ci sono equilibri di spogliatoio da salvaguardare. Ieri tutti i nostri attaccanti hanno fatto gol e meritato un voto molto alto in pagella, come si sentirebbero se prendessimo una punta tanto per e senza esserne convinti? Non abbiamo alcuna priorità, siamo al completo”.

“Non è corretto dire che si compra solo se si vende. Per convincermi a fare una ulteriore operazione ci deve essere qualcosa che reputiamo entusiasmante, ad oggi non c’è nulla all’orizzonte. Certo, piazzare altrove un fuori lista sarebbe un’occasione per noi e per loro. Purtroppo c’è uno sbilanciamento evidente tra diritti e doveri, a parità di stipendio e a parità di campionato non si dovrebbe mettere un veto al trasferimento ma in Italia è così. Qualcuno blocca le operazioni e non va bene, pare preferiscano essere fuori lista”, ha concluso Iervolino.

Foto: Instagram Iervolino