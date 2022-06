Iervolino: “Ederson? Ha richieste da diversi club. Proveremo a trattenerlo”

In occasione della partita benefica tra le vecchie glorie della Salernitana e la Nazionale cantanti per celebrare i 103 anni del club campano, ha parlato il presidente Iervolino soffermandosi su Ederson: “ Ci sono tante trattative, domani faremo il punto con De Sanctis che ha tante idee ed effervescenza. Ederson? Ci sono tante squadre che ce l’hanno richiesto, proveremo a trattenerlo perché è importante per noi. Vogliamo una squadra giovane, di grinta, di profondità, che faccia un bel calcio e vinca”.

Foto: Sito Salernitana